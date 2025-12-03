Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Чикаго»

"Вегас" победил "Чикаго" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Барбашев (1-я минута), Бен Хаттон (38), Брэйден Боуман (58), победный буллит реализовал Ши Теодор. У проигравших отличились Оливер Мур (2), Тайлер Бертуции (32) и Коннор Бедард (45).

Барбашев также записал на свой счет результативный пас в эпизоде с третьим голом команды. На счету российского нападающего 22 очка (9 шайб + 13 передач) в 26 играх регулярного чемпионата.

"Вегас" занимает 2-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 32 очками после 27 встреч. "Чикаго" располагается на 4-й позиции Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 26 играх. В следующем матче "Вегас" в ночь на 6 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Нью-Джерси", "Чикаго" днем ранее встретится с "Лос-Анджелесом".