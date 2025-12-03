Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес» в гостевом матче

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Первая передача была на гол Тома Уилсона в большинстве в первом периоде. Второй голевой пас россиянин отдал на старте третьего периода, когда выбежал со скамейки штрафников и помог Энтони Бовиллье забить победный гол. Шайбой в составе «Лос-Анджелеса» отметился Адриан Кемпе. В концовке матча голом в пустые ворота отметился Алексей Протас.

«Вашингтон» одержал пятую победу подряд. В следующем матче столичный клуб встретится с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 4 декабря.