Овечкин и «Вашингтон» попрощались с капитаном Копитаром

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали гости со счётом 3:1. Сразу после окончания матча на льду состоялось рукопожатие всех игроков «Вашингтона» с капитаном «Лос-Анджелеса» Анже Копитаром, проводящим заключительный сезон в карьере.

Инициатором рукопожатия стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, построивший свою команду. Россиянин первым подъёехал к словенцу и пожал ему руку. Это заключительная встреча между командами в текущем сезоне. Ранее Копитар заявил, что этот сезон НХЛ станет для него последним в карьере.

