Ротенберг рассказал, как ему сломали ребра в Финляндии

Ротенберг о травме во время игры в Финляндии: «От силового приема у меня сломались ребра и коснулись легкого. Очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь»
Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о травме, которую получил в детстве во время игры в хоккей в Финляндии.
– У меня был такой случай. Я играл в команде, была ранняя игра. Я не выспался. В средней зоне меня очень сильно сбили, я потерял сознание.
– Силовым приемом?
– Да, это был мощный парень. Я его не видел, он ударил меня в спину. Я очнулся в больнице. Мне сказали, что у меня от силового приема сломались ребра и коснулись легкого. Помню, что очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь.
В травмоопасных видах спорта важно своевременно реагировать. Если ребенок получает травму на льду, надо сразу проверить, что происходит внутри: МРТ, КТ. Это очень важно. В моем случае внешне, наверное, не было видно, а внутри – сломанные ребра и внутреннее кровотечение, – сказал Ротенберг.
