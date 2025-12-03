Ротенберг рассказал, как ему сломали ребра в Финляндии

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о травме, которую получил в детстве во время игры в хоккей в Финляндии.

– У меня был такой случай. Я играл в команде, была ранняя игра. Я не выспался. В средней зоне меня очень сильно сбили, я потерял сознание.

– Силовым приемом?

– Да, это был мощный парень. Я его не видел, он ударил меня в спину. Я очнулся в больнице. Мне сказали, что у меня от силового приема сломались ребра и коснулись легкого. Помню, что очнулся с трубкой, мне откачали кровь и спасли жизнь.

В травмоопасных видах спорта важно своевременно реагировать. Если ребенок получает травму на льду, надо сразу проверить, что происходит внутри: МРТ, КТ. Это очень важно. В моем случае внешне, наверное, не было видно, а внутри – сломанные ребра и внутреннее кровотечение, – сказал Ротенберг.