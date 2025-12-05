«Автомобилист» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Никита Трямкин, Анатолий Голышев, Рид Буше и Семён Кизимов. У «Северстали» отличился Данил Аймурзин.

«Автомобилист» набрал 39 очков и располагается на четвертой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками лидирует на Западе.

В следующем матче команда из Екатеринбурга 16 декабря примет казахстанский «Барыс», череповецкая команда 7 декабря сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».