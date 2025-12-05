«Торпедо» вырвало победу у ЦСКА

Нижегородский ХК «Торпедо» в серии буллитов вырвал победу у ЦСКА. Матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся вечером 3 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве.

© В городе N

Первую шайбу в сетку ворот нижегородцев забросили хозяева уже на 4-й минуте игры. На 27-й минуте счет сравнял Владислав Фирстов. Вскоре «Торпедо» вырвалось вперед — на 31-й минуте еще один гол оформил Максим Летунов. Соперники не заставили себя долго ждать, на 37-й минуте шайбу забросил ХК ЦСКА.

Третий период выдался жарким: гол от москвичей на 43-й минуте, и в ответ два подряд от нижегородцев — на 44-й и 45-й минутах. Команду вперед вывели Владимир Ткачев и Никита Шавин. Тем не менее, ЦСКА успело сравнять счет на 52-й минуте игры.

Таким образом, основное время закончилось со счетом 4:4, но в серии буллитов Владимир Ткачев и Илья Чефанов забросили шайбы в ворота соперников. Невероятно зрелищный матч завершился со счетом 5:4. Следующая игра «Торпедо» против шанхайских «Драконов» состоится 5 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

