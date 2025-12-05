«Сибирь» расторгла контракт с нападающим

Нападающий Кирилл Рассказов покинул «Сибирь», сообщает пресс‑служба новосибирского клуба.

Соглашение с 33‑летним хоккеистом расторгнуто по инициативе «Сибири».

Рассказов выступал за команду с сезона‑2024/25, провел 59 матчей, забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач. Всего форвард сыграл 529 встреч в КХЛ и набрал 182 очка (83 шайбы и 99 передач).

«Сибирь» с 24 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.