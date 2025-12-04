«Авангард» одержал волевую победу над «Сочи в домашнем матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал волевую победу над «Сочи» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Встреча прошла в четверг в Омске и завершилась волевой победой хозяев льда со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0).

В составе «Авангарда» шайбы забросили Александр Волков, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Артем Блажиевский и Максим Лажуа. У «Сочи» дубль оформил Матвей Гуськов.

«Авангард» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (23 очка) располагается на 11‑м месте на Западе.

В следующем матче «Авангард» 7 декабря примет московский «Спартак», «Сочи» 17 декабря дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «ХК Сочи» (Сочи) — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Голы: Волков, 31:59. Окулов, 49:09 (бол.). Потуральски, 51:16. Блажиевский, 53:29. Лажуа, 59:09. — Гуськов, 12:10, 34:08 (бол.).