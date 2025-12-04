70-летний Медведев провел матч в чемпионате ОАЭ по хоккею

70-летний советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев, первый президент FONBET КХЛ, сыграл официальный матч в хоккейной лиге ОАЭ.

© Sports.ru

3 декабря Медведев выступил за Galaxy Warriors против Mighty Camels в рамках регулярного чемпионата. Это его второй матч в лиге, дебют состоялся в сентябре 2025-го.

«Мне радостно и удивительно, что я выступаю на таком уровне в Эмиратах. Для меня главное – получать удовольствие от хоккея, постоянно быть в движении и при этом не играть через пень‑колоду», – сказал Медведев.

В сентябре этого года Медведев сыграл за «Амкал» в FONBET Кубке России по футболу против белгородского «Салюта» и стал самым возрастным игроком в истории турнира.