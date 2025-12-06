Панарин забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин забросил 10-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отличившись в матче с "Колорадо". Встреча прошла в Нью-Йорке.

Игра завершилась победой "Колорадо" в овертайме со счетом 3:2. Панарин отметился голом за 42 секунды до окончания основного времени и перевел игру в овертайм, тем самым "Рейнджерс" заработали 1 очко. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 38 бросков.

"Колорадо" набрал 46 очков в 28 матчах и занимает 1-е место в Центральном дивизионе и общей таблице НХЛ. "Рейнджерс" с 33 очками после 30 игр располагаются на 7-й строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 8 декабря по московскому времени примут "Вегас", "Колорадо" 7 декабря на выезде сыграет с "Филадельфией.