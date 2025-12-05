Россиянка впервые забросила шайбу в Профессиональной женской хоккейной лиге

Игрок "Оттавы" Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

Кадирова отличилась в матче регулярного чемпионата против "Торонто" (1:3). Голевую передачу Кадировой отдала Анна Шохина.

В июле Шохина и Кадирова подписали контракт с "Оттавой", став первыми россиянками в PWHL. В сезоне-2024/25 Шохина и Кадирова защищали цвета петербургского клуба "Динамо-Нева", став победительницами Женской хоккейной лиги. Шохина стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф, суммарно набрав 89 очков (39 шайб + 50 передач) в 51 матче, на счету Кадировой 70 (31+39) очков в 51 игре.

После четырех матчей "Оттава" занимает седьмое место с 3 очками. "Торонто" идет на втором месте с 6 очками после трех игр.