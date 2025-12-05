Генменеджер «Амура» высказался об отставке тренера

Генеральный менеджер «Амура» Олег Филимонов высказался об отставке главного тренера Александра Гальченюка.

© Sports.ru

«Как вы знаете, несколько дней назад мы по обоюдному соглашению расторгли контракт главного тренера с Александром Гальченюком. Александр Николаевич проделал большую работу с командой летом, но, к сожалению, ее не удалось трансформировать в стабильную игру и достойный результат. Также сегодня мы расстались со старшим тренером Юрием Кузьменковым, которого приглашал в команду прежний главный тренер. Логично, что новому наставнику, Александру Андриевскому, нужен помощник, соответствующий его видению хоккея. Мы ожидаем его в Хабаровске в ближайшее время. От лица клуба хочу поблагодарить Александра Николаевича и Юрия Михайловича за работу и пожелать им успехов в дальнейшей карьере», – сказал Филимонов.

Напомним, что 1 ноября клуб из Хабаровска объявил, что у Гальченюка выявлена острая вирусная инфекция. Команду возглавил Александр Андриевский.

С 29 очками в 33 играх «Амур» идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции.