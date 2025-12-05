Четыре хоккеиста пострадали в ДТП в Кировской области

Четыре спортсмена хоккейной команды "Родина-2" получили травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе "Вятка" в Кировской области, угрозы для жизни пострадавших нет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня утром в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды "Родина-2", врезался грузовик. В результате ДТП пострадали четыре спортсмена 2007-2008 годов рождения. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь на месте. 4 человека с травмами в состоянии средней степени тяжести доставлены в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Угрозы жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Юрьянском районе на трассе "Вятка". По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем.