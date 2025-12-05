Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о том, что набрал 900 очков в НХЛ.

Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал передачу в матче НХЛ против «Оттавы» (4:2).

В его активе теперь 900 (311+589) очков в 781 игре за карьеру в лиге в рамках регулярок.