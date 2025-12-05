Панарин про 900 очков в НХЛ: «Это означает, что я уже давно выступаю в этой лиге»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о том, что набрал 900 очков в НХЛ.

Панарин забросил шайбу в пустые ворота и сделал передачу в матче НХЛ против «Оттавы» (4:2).

В его активе теперь 900 (311+589) очков в 781 игре за карьеру в лиге в рамках регулярок.

«Это многое значит для меня. Это также означает, что я уже давно выступаю в этой лиге», – сказал Панарин.
