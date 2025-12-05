Объявлены игроки, которые были выбраны СМИ на Матч звезд КХЛ

Стали известны игроки, которые были выбраны на Матч звезд КХЛ 2026 года в результате голосования СМИ.

© ХК «Металлург»

Матч звезд пройдет 7–8 февраля в Екатеринбурге.

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов, а также нападающие уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский и магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров сыграют за KHL Urals Stars. Защитник череповецкой «Северстали» Иоаннис Калдис, нападающие Даниэль Спронг (ЦСКА) и Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы») вошли в команду KHL World Stars.

Остальные результаты голосования СМИ выглядят следующим образом:

KHL RUS Stars: защитник Даниил Пыленков («Динамо» Москва); нападающие Константин Окулов («Авангард») и Андрей Белозеров («Нефтехимик»);

KHL U23 Stars: защитник Даниил Орлов («Спартак»); нападающие Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).

