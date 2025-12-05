Объявлены игроки, которые были выбраны СМИ на Матч звезд КХЛ

Жаровский, Дронов, Окулов, Канцеров и Спронг примут участие в Матче звезд КХЛ‑2026
Стали известны игроки, которые были выбраны на Матч звезд КХЛ 2026 года в результате голосования СМИ.
Матч звезд пройдет 7–8 февраля в Екатеринбурге.
Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов, а также нападающие уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский и магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров сыграют за KHL Urals Stars. Защитник череповецкой «Северстали» Иоаннис Калдис, нападающие Даниэль Спронг (ЦСКА) и Кевин Лабанк («Шанхайские Драконы») вошли в команду KHL World Stars.
Остальные результаты голосования СМИ выглядят следующим образом:
KHL RUS Stars: защитник Даниил Пыленков («Динамо» Москва); нападающие Константин Окулов («Авангард») и Андрей Белозеров («Нефтехимик»);
KHL U23 Stars: защитник Даниил Орлов («Спартак»); нападающие Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Виноградов («Торпедо»).
