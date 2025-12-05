«Сибирь» обменяла игрока в «Северсталь»

«Северсталь» и «Сибирь» совершили обмен, сообщает пресс-служба череповецкой команды. Хоккейный клуб из Новосибирска получает денежную компенсацию, в «Северсталь» переходит защитник Артём Жуков.

Жуков с 2020 года — в системе «Сибири», выступал за «Сибирских снайперов» в МХЛ. Дебют в КХЛ состоялся в сезоне-2023/2024. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 23-летний Жуков сыграл 102 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «-6». В текущем сезоне на счету игрока обороны 23 матча с одной голевой передачей.

«Северсталь» занимает первое место в турнирной таблице Запада. «Сибирь» — последняя на Востоке.