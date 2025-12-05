ХК ЦСКА готов обменять лучшего бомбардира

ЦСКА готов обменять лучшего бомбардира Спронга, «Ак Барс» и «Шанхай» претендуют на форварда (Артур Хайруллин)
ЦСКА может обменять форварда Дэниэля Спронга.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА.
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»
