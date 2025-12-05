ЦСКА готов обменять лучшего бомбардира Спронга, «Ак Барс» и «Шанхай» претендуют на форварда (Артур Хайруллин)

ЦСКА может обменять форварда Дэниэля Спронга.

ХК ЦСКА готов обменять лучшего бомбардира
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В 29 играх сезона Спронг набрал 31 (12+19) балл, он является лучшим бомбардиром ЦСКА.

«Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг выставлен на трансфер. Среди претендентов – «Ак Барс» и «Шанхай», – написал Хайруллин.
