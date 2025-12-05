Московское «Динамо» одержало пятую победу кряду, одолев «Ладу»

Сегодня, 5 декабря, в Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Лада-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На 24-й минуте нападающий «Динамо» Никита Гусев забил первый гол. На 28-й минуте форвард «Лады» Андрей Алтыбармакян сравнял счёт. На 39-й минуте нападающий Дилан Сикура вывел бело-голубых вперёд. На 42-й минуте форвард тольяттинцев Никита Михайлов восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте Сикура оформил дубль и вернул преимущество гостям. На 58-й минуте нападающий Артём Ильенко забил четвёртый гол в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:2.

«Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 33 матча, в которых набрала 23 очка, клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 44 очками после 33 встреч располагается на четвёртой строчке Запада.