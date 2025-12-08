Нападающий «Вашингтона» выбыл на долгий срок

Леонард из «Вашингтона» выбыл на долгий срок после силового от Трубы, заявил Карбери. У 20-летнего форварда 7+11 за 29 игр в сезоне
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что 20-летний форвард Райан Леонард выбыл на продолжительный срок.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 Б) игрок «Кэпиталс» попал под силовой прием Джейка Трубы. Позднее он был переведен в список травмированных.
Отметим, что после игры с «Коламбусом» Леонард был замечен в раздевалке «Вашингтона» с повязкой на левой руке.
В текущем сезоне нападающий провел 29 игр и набрал 18 (7+11) очков при полезности «плюс 7».
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости