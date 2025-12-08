Нападающий «Вашингтона» выбыл на долгий срок

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что 20-летний форвард Райан Леонард выбыл на продолжительный срок.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 Б) игрок «Кэпиталс» попал под силовой прием Джейка Трубы. Позднее он был переведен в список травмированных.

Отметим, что после игры с «Коламбусом» Леонард был замечен в раздевалке «Вашингтона» с повязкой на левой руке.

В текущем сезоне нападающий провел 29 игр и набрал 18 (7+11) очков при полезности «плюс 7».