В НХЛ опровергли возможность товарищеского матча в России

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что проведение товарищеского матча с участием клуба НХЛ в России невозможно, передает «Чемпионат».

«Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России», — заявил Дэйли.

4 декабря президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация рассматривает возможность пригласить клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» для участия в Кубке Первого канала.

В последний раз клуб НХЛ приезжал в Россию осенью 2010 года, когда «Каролина Харрикейнз» провела выставочный матч в Санкт-Петербурге против местного СКА.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.