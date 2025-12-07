"Спартак" уступил "Авангарду" в матче КХЛ. Морозов сделал хет-трик

Омский "Авангард" со счетом 7:5 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Наиль Якупов (2-я минута), Джованни Фьоре (10), Дамир Шарипзянов (10, 15), Майкл Маклауд (15) и Александр Волков (24, 41). У проигравших отличились Иван Морозов (11, 32, 55), Герман Рубцов (18) и Адам Ружичка (46). После третьей шайбы "Авангарда" вратаря "Спартака" Артема Загидулина заменил Евгений Волохин.

"Авангард" после 32 матчей набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак" с 40 очками в 35 играх располагается на 6-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью", "Спартак" в гостях встретится с московским "Динамо". Игры пройдут 16 декабря.