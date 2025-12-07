Хоккеист московского "Динамо" Гусев набрал шесть очков в матче с "Трактором"

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Никита Гусев набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Встреча прошла в Челябинске.

Гусев забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. "Динамо" одержало победу со счетом 8:4.

Нападающий "Динамо" вошел в число рекордсменов КХЛ по количеству очку, набранных в одной игре. Ранее по шесть очков зарабатывали Александр Радулов, Николай Жердев (оба - в сезоне-2009/10), Вадим Шипачев в сезоне-2022/23 и Джошуа Ливо в прошлом регулярном чемпионате. Канадский форвард тогда выступал за уфимский "Салават Юлаев", а сейчас является игроком "Трактора".

Гусев стал первым игроком в истории "Динамо", набравшим шесть очков в матче КХЛ.