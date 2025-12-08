Овечкин вышел на 22-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Газета.ru

Встреча прошла в ночь с 7 на 8 на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Заброшенные шайбы на счету Джейкоба Чикрана и Алексея Протаса, а голкипер команды Чарли Линдгрен оформил шатаут, отразив все 34 броска.

Овечкин провел 1521-ю игру в НХЛ, выйдя на 22-е место в истории лиги по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке с 1524 играми располагается Брэндон Шэнаханн. Таким образом, Овечкин сократил отставание до трех матчей от показателя канадского хоккеиста.

Рекордсменом лиги по количеству проведенных матчей остается Патрик Марло, сыгравший 1779 игр. Среди ныне выступающих хоккеистов самым опытным является защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс, на счету которого 1526 матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» располагается на третьей позиции в Столичном дивизионе. Следующий матч команда проведет дома против «Каролины Харрикейнз» 12 декабря. «Коламбус Блю Джекетс», занимаюзей пятое место, также встретится с «Каролиной» 10 декабря, но уже на своей площадке.