ХК «Амур» назначил нового тренера

Александр Андриевский стал главным тренером хабаровского «Амура»
Белорусский специалист Александр Андриевский стал новым главным тренером хоккейного клуба «Амур».
«Решением попечительского совета хоккейного клуба «Амур» на должность главного тренера утвержден Александр Андриевский!», - говорится в сообщении пресс-службы хабаровчан.
С 1-го ноября Андриевский был исполняющим обязанности главного тренера «тигров». Новый контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона 2025-2026.
Вчера «Амур» одержал победу над СКА по буллитам (4:3), отыгравшись со счета 0:2.
Хабаровчане занимают 7 строчку турнирной таблицы «Восточной» конференции КХЛ с 32 очками в активе. Лидер «Востока» - магнитогорский «Металлург» (53).
17-го декабря «Амур» сыграет с «Адмиралом» в дальневосточном дерби. Встреча пройдет на «Платинум Арена». Начало – 12:15 по мск.