ХК «Амур» назначил нового тренера

Белорусский специалист Александр Андриевский стал новым главным тренером хоккейного клуба «Амур».

© ХК «Амур»

«Решением попечительского совета хоккейного клуба «Амур» на должность главного тренера утвержден Александр Андриевский!», - говорится в сообщении пресс-службы хабаровчан.

С 1-го ноября Андриевский был исполняющим обязанности главного тренера «тигров». Новый контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона 2025-2026.

Вчера «Амур» одержал победу над СКА по буллитам (4:3), отыгравшись со счета 0:2.

Хабаровчане занимают 7 строчку турнирной таблицы «Восточной» конференции КХЛ с 32 очками в активе. Лидер «Востока» - магнитогорский «Металлург» (53).

17-го декабря «Амур» сыграет с «Адмиралом» в дальневосточном дерби. Встреча пройдет на «Платинум Арена». Начало – 12:15 по мск.