Вратарь «Вашингтона» повторил рекорд Самсонова

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон оформил шат-аут в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0). Голкипер отразил все 39 бросков и добрался до отметки в 100 побед в НХЛ. Томпсон стал 17-м вратарём в истории лиги, одержавшим 100 побед в 170 матчах или менее.

Томпсон одержал 100-ю победу в своём 170-м матче в НХЛ и повторил достижение бывшего голкипера «Вашингтона» Ильи Самсонова. Среди 17-ти голкиперов, помимо Самсонова, из россиян в этом списке находится голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, одержавший 100 побед в 159 матчах, что является лучшим результатом для отечественных вратарей.

Быстрее всех в истории НХЛ до отметки в 100 побед добрался вратарь «Монреаль Канадиенс» Билл Дёрнан, затративший на это лишь 139 матчей.