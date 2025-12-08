Объявлены лучшие игроки недели в КХЛ

Гусев, Моторыгин и Шарипзянов – игроки недели в КХЛ. Жаровский из «Салавата» – лучший новичок
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим нападающим стал Никита Гусев. Форвард «Динамо» набрал 10 (4+6) очков за 4 матча при полезности «плюс 5».
Защитником недели назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 5 (2+3) очков за 2 игры при полезности «плюс 5».
Лучшим вратарем стал Максим Моторыгин из «Динамо». У него 4 победы в 4 матчах при коэффициенте надежности 1,02.
Новичком недели назван 18-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. На его счету 5 (1+4) очков в 4 матчах FONBET КХЛ.
