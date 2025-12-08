Объявлены лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим нападающим стал Никита Гусев. Форвард «Динамо» набрал 10 (4+6) очков за 4 матча при полезности «плюс 5».

Защитником недели назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 5 (2+3) очков за 2 игры при полезности «плюс 5».

Лучшим вратарем стал Максим Моторыгин из «Динамо». У него 4 победы в 4 матчах при коэффициенте надежности 1,02.

Новичком недели назван 18-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский. На его счету 5 (1+4) очков в 4 матчах FONBET КХЛ.