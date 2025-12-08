Тренер вратарей сборной России назвал главное открытие первого круга РПЛ

Уровень всех российских голкиперов очень добротный, открытием первого круга чемпионата России стал Максим Бориско из «Балтики», считает тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Бориско в текущем чемпионате России провел 18 игр, в которых пропустил семь мячей. В 12 играх 25‑летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. В ноябре Бориско получил дебютный вызов в сборную России

— Агкацева не коснулся синдром второго года, он смог сохранить то состояние, в котором находится с начала прошлого сезона. Антон Митрюшкин держит уровень с начала весны этого года. Открытием первого круга стал вратарь «Балтики» Максим Бориско. Если говорить в целом обо всех вратарях, то уровень всех российских голкиперов очень добротный в первой половине чемпионата. В начале сезона был ряд ошибок у вратарей, но потом все играли уже практически без них, — сказал Кафанов Metaratings.ru

