Тренер Рише покидает «Трактор»

Рише покидает «Трактор». Команду возглавит русскоязычный специалист, вероятно (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинет клуб.
Отмечается, что с большой долей вероятности, команду возглавит русскоязычный специалист.
«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл 4 последних матча в FONBET КХЛ.
