Рише покидает «Трактор». Команду возглавит русскоязычный специалист, вероятно (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинет клуб.

Тренер Рише покидает «Трактор»
Отмечается, что с большой долей вероятности, команду возглавит русскоязычный специалист.

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл 4 последних матча в FONBET КХЛ.

