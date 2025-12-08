Тренер Рише покидает «Трактор»

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинет клуб.

Отмечается, что с большой долей вероятности, команду возглавит русскоязычный специалист.

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл 4 последних матча в FONBET КХЛ.