Американский игрок «Авангарда» рассказал о вещах, удививших его в России

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал о вещах, которые удивили его в России. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, у него наберется целый список.

«Во-первых, рукопожатие каждый раз, когда видишь человека. Во-вторых, пожелание "приятного аппетита" перед каждым приемом пищи — тоже непривычная для меня история», — поделился хоккеист.

Американец добавил, что до приезда в Россию у него был сформирован стереотип о том, что местные жители не улыбаются.

«Возможно, проходя по улице, люди не улыбаются, но если ты с кем-то говоришь, то люди проявляют весь спектр эмоций в разговоре», — отметил Чеккони.

Ранее американский игрок челябинского «Трактора» Логан Дэй назвал вещь, которая больше всего удивила его в России. По словам защитника челябинской команды, это гуляющие без присмотра дети.