Два очка Яна Кузнецова помогли «Калгари» обыграть «Баффало»

Встреча в Калгари завершилась со счетом 7:4 (2:0, 3:3, 2:1). В составе победителей дубль оформил Егор Шарангович, по одной шайбе забросили Расмус Андерссон, Джонатан Юбердо, Назем Кадри, россиянин Ян Кузнецов, в активе которого также результативная передача, и Микаэль Баклунд. У гостей отличились Тэйдж Томпсон, Оуэн Пауэр, Расмус Далин и Алекс Тух.

«Калгари» с 28 очками располагается на 14‑й позиции турнирной таблицы Западной конференции, «Баффало» (26) идет 16‑м на Востоке.

В следующем матче «Калгари» в среду примет «Детройт», «Баффало» во вторник сыграет на выезде с «Эдмонтоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 7:4 (2:0, 3:3, 2:1)

Голы: Шарангович, 9:54, 59:53. Андерссон, 13:22 (бол.). Юбердо, 27:05 (бол.). Кадри, 34:14. Кузнецов, 37:27. Баклунд, 58:12. — Томпсон, 24:24 (бол.). Пауэр, 33:43. Далин, 36:32. Тах, 57:29 (бол.).