Президент ЦСКА оценил результаты клуба в сезоне КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил результаты армейского клуба в сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА оказался в сложном положении, пытаемся из этого выйти, работаем», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 35 матчей, в которых набрал 37 очков, клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся с «Ладой» в гостях 16 декабря.

Ранее Игорь Есмантович прокомментировал отсутствие нападающего Даниэля Спронга в составе армейского клуба в последних матчах.