В ЦСКА недовольны лидерскими качествами нидерландца Спронга

«Мало быть звездой, нужно быть лидером» — президент ЦСКА Есмантович о Спронге
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что нидерландскому нападающему Даниэлю Спронгу нужно быть не только звездой лиги, но и лидером команды.
Во вторник в Москве прошло совещание руководителей клубов КХЛ. Ранее по решению тренерского штаба армейцев Спронг пропустил последние четыре матча. В 29 играх 28‑летний хоккеист набрал 31 (12+19) очков.
— Ваша позиция по Спронгу?
— На платформе этого вопроса нахожусь с Никитиным. Мало быть звездой, нужно быть лидером. Можно забивать клубам, которые находятся вне восьмёрки, а можно тем, кто находится в лидерах.
Игорь Никитин попал в точку. У нас нет претензий к Спронгу относительно его бомбардирских качеств, но нужно быть лидером.
— Допускаете, что он уйдет?
— Этот вопрос обсуждается, как дальше нам вести с ним отношения, — передает слова Есмантовича корреспондент «Матч ТВ».
ЦСКА после 35 матчей набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.
