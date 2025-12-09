Плющев о том, могут ли ЦСКА и СКА побороться за титул: «Чудес не бывает. «Металлург» – лучшая команда КХЛ на данный момент. Остальные шарахаются»

Sports.ruиещё 2

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает «Металлург» лучшей командой КХЛ на данный момент.

«ЦСКА и СКА могут побороться за титул? Можно провести пару хороших игр на эмоциях, но чудес не бывает, команда не может преобразиться за короткий срок. На сегодняшний день наиболее стабильная команда в лиге – это магнитогорский «Металлург». Мастерство – это стабильность, они лучшая команда на данный момент. Остальные шарахаются: то взлет, то падение», – сказал Плющев.

«Металлург» занимает первое место в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 53 очка.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости