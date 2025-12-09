Нападающий «Трактора» поделился мнением о Ротенберге

Григоренко о Ротенберге: «Когда он был у руля, это была персона номер один в КХЛ. Он привлекал интерес болельщиков, То, как он вел игру, в достаточно интересной манере, – было здорово»
Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко поделился мнением о Романе Ротенберге.
Форвард ранее играл за СКА под руководством тренера.
– Вы всегда очень комплиментарно отзываетесь о Романе Борисовиче Ротенберге. Вам сейчас не хватает его в лиге? Он добавил бы драйва КХЛ?
– Трудный вопрос, понятно, что, когда он был у руля, это была, наверное, персона номер один в КХЛ. Все его обсуждают, он привлекал интерес со стороны болельщиков, журналистов. Он очень интересная личность.
Когда такой человек у руля, всегда интересно следить за его пресс-конференциями, за его командами. То, как он вел игру, в достаточно интересной манере, – было здорово. Всегда интересно за такими людьми наблюдать.
– Вы как-то сейчас поддерживаете контакт с Романом Борисовичем? Может быть, как-то обсуждаете хоккей или просто общаетесь с ним?
– В сезоне с ним не общаемся. У меня свои заботы – у него свои. Летом были на связи пару раз, общались, переписывались. В сезоне у него и у меня голова другим забита. А так у нас с ним хорошие отношения остались. Если что-то нужно, то всегда на связи, – сказал Григоренко.
