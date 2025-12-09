Экс-арбитр назвал претендента на Кубок Гагарина

Эксперт и бывший судья Александр Лерке дал своё мнение об игре казанского «Ак Барса» в Континентальной хоккейной лиге.

«Если команда сохранит концентрацию и решит проблемы с реализацией большинства, она может стать одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Но для этого потребуется стабильность на протяжении всего оставшегося сезона» - сказал Лерке.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ казанский клуб идёт на втором месте с 48 очками на своё счету. Лидером конференции является «Металлург» из Магнитогорска с 53 очками в активе. «Ак Барс» в последней своей игре на выезде обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:1 До этого казанцы на выезде потерпели разгромное поражение от «Салавата Юлаева» 1:4 Следующую игру «Ак Барс» сыграет дома 16 декабря против «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» - трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Казанский клуб добивался этого в сезонах 2008/09, 2009/10 и 2017/2018 годов. Команда также шесть раз побеждала в своей конференции.