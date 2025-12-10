Российский нападающий «Нью‑Джерси» признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью‑Джерси Девилз» Арсений Грицюк признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс‑служба лиги.

© Соцсети

В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттава Сенаторз» (4:3) Грицюк забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Первой звездой дня стал американский форвард «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, набравший 3 (одна заброшенная шайба + две результативные передачи) очка в гостевой игре с «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

Канадский нападающий «Нью‑Йорк Айлендерс» Бо Хорват стал третьей звездой дня. Он забил два гола в домашней встрече с «Вегасом» (5:4 по буллитам).