Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем Кубке Первого канала, который пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске.

«Стартующий международный турнир имеет богатую историю, коллаборация с Первым каналом идёт не один десяток лет. В паузе на регулярный чемпионат КХЛ будет интересно понаблюдать за национальными командами, тем более что соревнование пройдёт в Новосибирске — одном из главных хоккейных центров России. Значит, аншлаги на новой арене гарантированы. Очень правильно, что наша сборная выступает во многих российских городах, путешествует по стране, тем самым популяризируя и продвигая хоккей в массы. В нынешние непростые времена Кубок Первого канала однозначно станет отдушиной для людей. На матчи будут приходить целыми семьями, проводить на любимом виде спорта свободное время и выходные дни, болеть за сборную России. Тем более что футбол ушёл на зимние каникулы, хотя хоккей в последнее время и так выигрывал у него в популярности. Не сомневаюсь, что после турнира подрастающее поколение и родители захотят посвятить свою жизнь хоккею и вести здоровый образ жизни», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.