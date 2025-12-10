Гендиректор «Трактора» назвал причину частых травм вратаря Мыльникова

У вратаря «Трактора» Сергея Мыльникова нет хронических проблем со здоровьем, а его травмы можно связать с невезением, заявил в интервью «Матч ТВ» генеральный директор челябинского клуба Иван Савин.

Мыльников в сезоне‑2025/26 провел за «Трактор» 10 матчей, в настоящий момент вратарь не может принимать участия в играх КХЛ из‑за повреждения.

— Мыльников в очередной раз выбыл из строя по состоянию здоровья. Это хроническая травма?

— Тут невезение присутствует. Сергей — вратарь очень хорошего уровня, но как только он набирает обороты, случаются небольшие повреждения, которые выбивают его из колеи. Но я уверен, что он профессионал, который обладает большим потенциалом и личной харизмой, так что он справится с этой ситуацией, наберет форму и принесет пользу хоккейному клубу «Трактор», — сказал Савин в интервью «Матч ТВ».

