Ротенберг и хоккеисты «России 25» посетят театр

Ротенберг и «Россия 25» посетят театр в Новосибирске: «Идем на «Дон Кихота». Сегодня день рождения у Анатолия Тарасова – он водил в театр сборную СССР. Мы берем лучшие примеры»
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что посетит с командой театр в Новосибирске. В этом городе проходит Кубок Первого канала.
– Вы очень основательно подготовились к двум матчам в Новосибирске. Атмосфера в раздевалке команды впечатляет!
– Мы очень рады приехать в Новосибирск. Здесь замечательные болельщики. Это хоккейная столица. И сегодня – день рождения великого тренера Анатолия Тарасова. Мы ценим традиции и легенд отечественного хоккея.
Вчера у нас прошло командное собрание, на котором мы сказали о великих победах сборной СССР. Важно, чтобы молодые ребята пропитывались нашим победным духом.
А мы работаем над эмоциями – и даже вместе идем в новосибирский театр на «Дон Кихота». Нас так пригласили, и мы этому рады. Мы ведь здесь как гости. Все вместе пойдем в театр. Нам ведь в хоккее важны креатив и импровизация. А где это черпать? Вот на сцене, из кино.
А этот креатив у нас заложен в ДНК, и еще великий Анатолий Тарасов водил сборную СССР в театр. Мы берем лучшие примеры из советского поколения, – сказал Ротенберг.
