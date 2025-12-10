Защитник «Тампы» травмировался в игре с «Монреалем»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:1). 34-летний швед не вышел на второй период, досрочно завершив игру.

«Ситуация вызывает некоторое беспокойство, поэтому мы проведем повторное обследование. Тяжело терять такого парня, он очень важная часть нашей команды. Так что скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

В текущем сезоне Хедман уже пропустил месяц из-за повреждения, характер которого не уточнялся. На его счету 18 матчей и 12 (0+12) очков в этой регулярке.