Хедман травмировался в игре с «Монреалем». Защитник «Тампы» не вышел на 2-й период

Sports.ru

Защитник «Тампы» Виктор Хедман получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:1). 34-летний швед не вышел на второй период, досрочно завершив игру.

Защитник «Тампы» травмировался в игре с «Монреалем»
© Global Look Press
«Ситуация вызывает некоторое беспокойство, поэтому мы проведем повторное обследование. Тяжело терять такого парня, он очень важная часть нашей команды. Так что скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

В текущем сезоне Хедман уже пропустил месяц из-за повреждения, характер которого не уточнялся. На его счету 18 матчей и 12 (0+12) очков в этой регулярке.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости