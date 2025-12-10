Дегтярев о недопуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотели бы видеть Овечкина и сборную – знаем это по неофициальным каналам. Федерация заняла другую позицию»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал недопуск хоккейной сборной на Олимпиаду-2026.

Дегтярев прокомментировал недопуск хоккейной сборной на ОИ-2026
«Сами организаторы – итальянцы – хотели бы видеть сборную России и Овечкина в Милане. Мы это знаем по неофициальным каналам. Болельщики хотели бы видеть, телевизионщики и журналисты хотели бы видеть. Но федерация пока что заняла другую позицию», – сказал Дегтярев.
