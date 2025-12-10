Экс-директор «Трактора» прокомментировал результаты СКА в текущем сезоне КХЛ

Баландин о СКА: «Ларионов пошел не по тому пути в угоду своему сыну. Ларионов-младший – не игрок основного состава, при этом из состава убирали Голдобина»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал результаты СКА в текущем сезоне FONBET КХЛ. Армейцы идут седьмыми в Западной конференции.
«С плохой стороны удивляет СКА. Я ждал от Ларионова большего, но он, к сожалению, пошел не по тому пути в угоду своему сыну. Но это его право. Сын Ларионова – не игрок основного состава, хотя отец лучше знает его и, может, видит в нем потенциал. При этом из состава убирали Голдобина», – считает Баландин.
