Овечкин ответил, думает ли о возвращении в «Динамо»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что пока не думает над возвращением в московское «Динамо». Его слова приводит RG.

«Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на сезоне, на следующей игре, а там посмотрим, что будет дальше», — заявил он.

Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год. В СМИ сообщалось, что он может вернуться в московский клуб после завершения контракта с «Вашингтоном».

Следующий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» сыграет против »Каролины Харрикейнз» 12 декабря. Стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас на его счету 911 голов без учета плей-офф.