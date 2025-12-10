«Спартак» не отпустил хоккеистов в сборную Словакии

«Спартак» не отпустил Ружичку и Яроша в сборную Словакии на декабрьский турнир, но разрешит выступить на Олимпиаде
«Спартак» не отпустил хоккеистов Кристиана Яроша и Адама Ружичку в сборную Словакии на декабрьский турнир, но если игроки получат вызов в национальную команду для участия в Олимпийских играх, клуб должен будет разрешить им отправиться в сборную, сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
Ранее главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг заявил, что Ружичка и Ярош, а также защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат не смогут принять участия в Олимпиаде из‑за нежелания клубов отпустить игроков в национальную сборную. 10–12 декабря в словацком городе Банска‑Бистрица пройдет турнир с участием сборных Словакии, Норвегии и Латвии.
— «Спартак» не отпустил хоккеистов сборной Словакии Адама Ружичку и Кристиана Яроша на декабрьский турнир, но, согласно регламенту КХЛ, «Спартак» отпустит игроков на Олимпийские игры, если хоккеисты получат соответствующие вызовы, — заявил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
