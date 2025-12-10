Директор «Металлурга» поделился мнением о продаже пива на стадионах

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился мнением о продаже пива на стадионах.

© Sports.ru

Соответствующий запрет действует в России с 1 января 2005 года. Пиво продавалось на аренах во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.