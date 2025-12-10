Директор «Металлурга» поделился мнением о продаже пива на стадионах

Директор «Металлурга» за пиво на стадионах: «Общество изменилось, сейчас народ более ответственный. Надо попробовать»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков поделился мнением о продаже пива на стадионах.
Соответствующий запрет действует в России с 1 января 2005 года. Пиво продавалось на аренах во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Я не считаю это минусом, если пиво появится на аренах. Думаю, наоборот, это даже плюс. Будет дополнительный заработок для клубов. Сейчас народ более ответственный. Общество изменилось. Надо попробовать запустить, я поддерживаю такую идею», – сказал Бирюков.
