Овечкин заявил, что не думает о возвращении в «Динамо»

Выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин заявил, что пока не думает о возможном возвращении в ХК «Динамо». Об этом сообщает RT.

По словам хоккеиста, в настоящее время он целиком сосредоточен на текущем сезоне НХЛ.

«А что будет дальше, посмотрим», — заключил он.

Ранее клуб «Вашингтон Кэпиталз» объявил о выпуске специальных бумажных билетов на матчи НХЛ в честь Овечкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».