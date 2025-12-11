27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Юту» с голом на последней минуте

В ночь с 10 на 11 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Флорида Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 27 из 30 бросков в створ (90%). Защитник «Юты» Михаил Сергачёв и его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрали.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Беннетт, ещё один гол на счету Картера Вераге, победная шайба на последней минуте в активе Антона Лунделля. За «Мамонт» отличились Дилан Гюнтер (дубль) и Джек Макбэйн.