«Сочи» обменяет нападающего в «Ладу»

«Сочи» обменяет Тянулина в «Ладу» на Башкирова (Артур Хайруллин)

Sports.ru

«Сочи» обменяет Артура Тянулина в «Ладу» на Данила Башкирова.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Сочи» меняет нападающего Артура Тянулина в «Ладу» на Данила Башкирова», – написал Хайруллин.

Нападающий Тянулин набрал 18 (4+14) очков в 26 играх сезона.

В активе форварда Башкирова 5 (1+4) баллов в 20 матчах.

