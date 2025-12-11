Умер президент Федерации хоккея с мячом России

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) и заслуженный тренер России Борис Скрынник скончался на 78‑м году жизни в четверг, сообщает пресс‑служба организации.

Причина смерти Скрынника не называется.

— Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича, — говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что Скрынник досрочно сложит свои полномочия в декабре. ФХМР анонсировала внеочередную выборную конференцию, которая пройдет в Москве 26 декабря. Исполком ФХМР выдвинул кандидатуру Сергея Мяуса на должность президента.

В сентябре 2009 года Скрынник возглавил Федерацию хоккея с мячом России, четырежды переизбирался на новый срок (2012, 2016, 2020 и 2024). В период с 2006 по 2022 год он был президентом Международной федерации бенди (FIB). Также он занимал пост президента архангельского «Водника».