Плющев раскритиковал «Россию 25» и Ротенберга

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на наличие 7 ассистентов капитана в заявке «России 25» на Кубок Первого канала.

Ранее стало известно, что Александр Елесин будет капитаном сборной «России 25» на Кубке Первого канала. Помогать ему будут ассистенты: Илья Сафонов, Максим Соркин, Роман Канцеров, Максим Джиошвили, Илья Карпухин, Богдан Конюшков и Прохор Полтапов.